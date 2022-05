Paul FRANKHAUSER

Fort d'une expérience de plus de vingt années réussie dans la Restauration rapide, le Commerce de détail et la Grande Distribution alimentaire où j'ai pu mettre à profit mes compétences commerciales, managériales, organisationnelles et de gestion des coûts, je maîtrise parfaitement aujourd'hui les outils et les process pour remporter de nouveaux challenges.

Compétent et instruit sur le fonctionnement global de l'entreprise pour avoir participé à la création, la mise en place et la coordination de ses différentes entités (commerciales, administratives et logistiques), mon projet professionnel est, désormais, de mettre mon savoir-faire et mon savoir-être dans un poste de Coordinateur Régional pour une enseigne dynamique et ambitieuse..



Mes compétences :

Relationnel

Réactivité

Organisation du travail

Reporting

Organisation

Négociation commerciale

Animation de réunions

Informatique de gestion

Gestion budgétaire

Gestion des compétences

Négociations sociales

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion d'équipe

Logistique

Leadership

Management

Team building

Communication RH

Coordination de projets