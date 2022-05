Celine FERRARA

J'ai eu la chance d'avoir pu au sein de la Société Picard, mener à bien diverses missions : audit de management, d'organisation, de communication pendant 5 ans, d'alterner avec dynamisme depuis 2005 formatrice sur site sur Marseille tout en étant responsable de magasin et formatrice en salle sur Paris au centre de formation.



Je suis toujours en recherche de formation, de développement personnel afin de mieux concevoir, animer et adapter les modules.

j'attache beaucoup d'importance au relationnel, au partage, à l'écoute.

J'accepte de me remettre en question, j'accepte les défis, les obstacles, je prends du recul, j'analyse.



Pour former les Apprenants adultes, je puise mes références dans la psychosociologie, la philosophie, la Gestalt, les sciences humaines de la psychologie, la communication non-verbale....



La richesse et la diversité de mon parcours me permettent d'affirmer avoir des compétences de gestions, de négociation, d'adaptabilité, de formation...



Avec ma démarche de VAE, je développe mon employabilité et valide mes compétences de formatrice, de gestionnaire.



Je suis à l'écoute d'opportunités (contrat à temps partiel).



Mes compétences :

Photoshop

Powerpoint

SAP

Word

Excel

Outlook

Backoffice