Mon activité d'indépendant est né le 10 juillet 2009 ,André Marc DECROIX (ADOM Formations) c'est :

9 ans de pratiques sur le marché de la Formation Professionnelle il a fait de l’entreprise un interlocuteur reconnu dans les domaines du Management, du Commerce/Marketing, du développement personnel /PNL et de la Bureautique.

Au départ son Dirigeant a créé ce concept afin de transmettre ses connaissances qu’il a acquises surtout dans le milieu professionnel de la Grande Distribution ou il a principalement évolué durant 30 ans.

Fort apprécié dans le milieu scolaire (Bac Pro, BTS et Licence) pour la pédagogie originale qu’il a développé (cas pratiques , Mise en application de cours théoriques)

Ses Références Clients sont nombreuses dans les organismes de Formation ( Adiscos, AKDMI, Activ Partners,IB Cegos, Démos, Ducretet, Campus Pro, Nomad Formation, Update Formation, Asa Conseil, Siadep, Scabe Formation, Greta, Afpa, ECGD, CESI , Capital Formations, Formaservices, etc...)

1.2 Nos Points Forts.

Interlocuteur dédié de vos formations.

Montage de vos dossiers de Formations auprès des organismes financeurs.

Association d’experts des formations citées dans son catalogue https://onedrive.live.com/?cid=16BF5437685C62DA&id=16BF5437685C62DA%211623

Personnalisation des formations aux besoins de l’entreprise et des stagiaires

Evaluation des Stagiaires et synthèse de leurs progressions et de leurs acquis

Pratique des différentes formes : Présentiel, Distantiel, E-learning



1.3 Nos Offres :

1.3.1 Management :



1.3.2 Commerce / Marketing



1.3.3 Développement Personnel /PNL



1.3.4 Bureautique/Informatique



1.4 L’équipe :

1.4.1 Dirigeant :

1.4.1.1 André Marc DECROIX :

Consultant/Formateur/ responsable pédagogique ,53 ans après des études de commerce , celui-ci a commencé sa carriére dans la grande distribution et il a gravi très vite jusqu’à atteindre des postes cadres et toujours dans des univers technologiques.

1.4.2 Partenariat d’organismes :

1.4.2.1 Sélection d’Organismes de Formation :

Après un audit approfondi du dirigeant sur vos besoins, ceux-ci seront étudiés et rapprochés d’organismes spécialisés dans le domaine souhaité. Ceux-ci seront alors capable du montage financier de vos dossiers et assureront la logistique appropriée.

1.4.3 Equipe de Formateurs :

1.4.3.1 Sélectivité de formateurs :

Le dirigeant depuis 4 ans travaille avec des formateurs professionnels et spécialisés dans le domaine souhaité.

Sans cesse ce vivier est mis à jour et permet d’assurer le contenu des offres du catalogue .



Mes compétences :

Office

Formateur

PNL

Grande distribution

Coach

Formation continue

Informatique

Consultant

Excel

Microsoft