Raphael ROTH

J'occupe actuellement trois fonctions au sein de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse.



> Directeur de la communication de l'Université d'Avignon.



> Chargé de cours en Technologies numériques et techniques d'enquêtes au Département Sciences de l'Information et de la Communication depuis 2005.



> Chercheur rattaché à l'équipe Culture et Communication du Centre Norbert Elias. J'ai soutenu en novembre 2013 une thèse sur la musique au cinéma et, plus largement sur les formes qui mettent en lien musique et image dans le cadre de processus de communication.



COMPETENCES PRINCIPALES

> Communication :

Conception et réalisation de stratégies, d’outils, de plans et budgets de communication. Suivi de projet. Communication évènementielle. Organisation et animation de conférence de presse. Relations avec la presse. Communication avec le public. Relations publics. Animation de réunions. Communication commerciale, marketing directe. Maîtrise des logiciels de PAO Indesign, Photoshop, Illustrator. Conception et réalisation de site Internet en Html et gestion sous Typo 3. Maîtrise des technologies informatiques et numériques de communication (messagerie électronique, Internet, Intranet, visioconférence). Définition de charte graphique. Maîtrise de la chaîne graphique. Connaissance des théories de la communication et transmission de ces connaissances.



> Développement de projets culturels et artistiques :

Conception de projet. Définition et suivi de budget. Suivi de projet. Organisation de concerts, de tournées et de résidences d’artistes. Promotion et communication. Prospection, vente de spectacles. Négociation. Relations avec les médias. Recherche de financements publics et privés. Relations avec le public. Enquêtes auprès du public. Traitement statistique de données. Gestion d’équipe. Réalisation et négociation de contrats (cession, production, co-production, partenariat…). Maîtrise de l’informatique et des outils de gestion. Aisance rédactionnelle.



