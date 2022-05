Raphaël ROTH

Actuellement scolarisé en BTS Technico-commercial à l'Institution Sainte Philomène de Haguenau, je suis à la recherche d'une entreprise d'accueil afin de réaliser un stage pratique de 14 semaines réparti sur 3 périodes au courant de mes deux années en BTS:

18 janvier au 29 janvier 2016

2 mai au 10 juin 2016

2 novembre au 11 décembre 2016



Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement ; de contact facile, je peux tout aussi bien m’intégrer au sein d’une équipe, que travailler en autonomie.



Sérieux, ponctuel, organisé et rigoureux, je fais aussi preuve de capacité d'écoute, de qualités de communication. De nature curieuse, j’aime apprendre et me perfectionner, je pense que cela facilitera les négociations avec la clientèle.





Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ethnos

Mindview

Paint Shop Pro