Isabelle PESSEAT

Titulaire d'un MASTER II en Management et Développement des Ressources Humaines à l'IGS Lyon, je suis à la recherche de toutes opportunités dans les Ressources Humaines et plus particulièrement dans le secteur de la gestion de la Formation (sans pour autant être optue à d'autres propositions)



En parallèle, je fini la préparation du master 1 en gestion des entreprises option finance et ainsi parfaire mes connaissances comptables, atout pour mon projet final.



En effet,mon souhait : intégrer une unité RH en Rhône-Alpes/Auvergne, plutôt une PME industrielle en plasturgie ou métallurgie.



Dotée de réelles capacités d'écoute et d'adaptation, ma curiosité, mon dynamisme, mon sens de l'organisation et ma rigueur me laisse penser que je peux apporter une contribution intéressante à un service RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Pédagogie

Conseil

Management

Formation professionnelle

Formation

Dynamisme

Accompagnement

Programmation neuro-linguistique

Psychologie