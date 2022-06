Je suis Salah Eddine, 2 ans et demi d'expérience dans le domaine de la comptablité, dans notre cabinet d’expertise comptable, je m’occupe de la comptabilité de plusieurs PME, d’artisans, d’agriculteurs, de commerçants ou de professions libérales, aussi je m'occupe de la gestion de paie de plusieurs entreprises.



Mes compétences :

Adaptabilité

Gestion de temps

Courant en Anglais, Français et Arabe

Excellente connaissance de l’entreprise et de sa s

Microsoft Excel

Maitrise du logiciel Sage comptabilié et Sage RH-P