Claire DE WAILLY

J'accompagne des managers et jeunes diplômés dans leur évolution professionnelle et l'atteinte de leurs objectifs avec les outils du coaching. Je centre mes interventions sur le développement de l'identité personnelle et professionnelle de mes clients. Oui, la prise de conscience et confiance de ses talents génère sérénité et performance.



Je développe des processus et des formations qui sont au service du développement des identités personnelles et professionnelles en pédagogie blanche. J'aime déplacer les formations vers le développement personnel. L'enjeu actuel des formations n'est plus la montée en compétences professionnelles ou le savoir. Internet, MOCC et e-learing prennent le relais.



- Mon métier s’appuie sur mon savoir-faire de coach acquis auprès de Vincent Lenhardt et de mon expertise pédagogique développée en cabinet de conseils et formation.

- Il s'enrichit de ce que j'observe en montagne. Plusieurs voies sont possibles, la bonne est celle qui est ajustée aux conditions et au désir partagé dans la cordée de réussir la course avec plaisir.

- Il s'ancre sur mon regard positif et confiant sur chacun de vous. La vie est formidable et vous êtes formidables.



Mes compétences :

Accompagnement

E-learning

Enseignement

Enseignement supérieur

Ingénierie pédagogique

Insertion Professionnelle

Coaching professionnel

Coaching

Pédagogie

Formation

Team building