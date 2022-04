Claire DEBLEDS

6 ans d'expérience en Marketing dont 4 années pour des Groupes français implantés en Suisse , j'ai acquis une solide expérience dans le marketing opérationnel et stratégique, BtoB et BtoC, la gestion de projet et la communication.



Diplômée d'un Master II en Management des Affaires Internationales et trilingue Allemand, Anglais, Français







Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Analyse stratégique

Gestion budgétaire

Marketing produit

Management

Étude de marché

Marketing stratégique

Marketing

Achats

Travail en équipe

Microsoft Office

Stratégie d'entreprise

Communication