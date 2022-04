Didier PERRIN

Directeur Administratif et Financier avec plus de 15 ans d'expérience en gestion financières et comptables dans des grandes entreprises (normes IFRS et Suisse GAAP)

Approche Business par la mise en place d'outils de suivi financier pour les opérationnels

Garant de l'application du contrôle interne

Réelle expérience en management d'équipes pluridisciplinaires



Précis, consciencieux, orienté résultat, jugement équilibré et vision humaine.



Mes compétences :

Vision globale entreprise

Dymanique

Gestion de projet