Jamal BAÏNA est Fondateur et Directeur de Angel Assistance pour Séniors. Cette entreprise innovante propose des solutions et services pour détecter les chutes des personnes âgées à domicile et en résidence spécialisée.



Auparavant, J. BAINA a occupé différents postes dans le management de l'innovation et la Recherche et Développement en Radiodiffusion, Télévision Numérique et traitement et codage de l’image et en TIC.





Dr. Jamal BAÏNA a également été en charge de projets de Business Développement comme la Qualité du Service de réseau TV numérique, Vidéo-protection, Digital Signage et Broadcast Connected Services.



Comme expert multimédia, il a été Conseiller du Maire de la Ville de Metz, initiateur et en charge d’un programme de projets de la société de l'information. Il a aussi été consultant pour la création d'un Cluster multimédia dans la région de Luxembourg, Trèves, Saarbrücken et Metz.



Il a participé en permanence au management technique de plusieurs projets Européens. Il est l'auteur de plusieurs articles techniques et a reçu ~20 de brevets d'invention dans son domaine de recherche. Il a reçu deux prix scientifiques. Il a été membre actif et président de plusieurs organismes de normalisation.









Mes compétences :

Projets Européens

Projets Innovants

Clusters