Didier LEBOUC

J’aide les entreprises innovantes à accroître leurs clients rentables et à sortir leurs projets



Votre innovation est-elle sur la bonne voie?

Vos concepts sont excellents, votre équipe talentueuse, votre technologie disruptive, votre savoir-faire indéniable.

Votre entreprise ou organisation est décidée à innover.

Mais…

. Vous pensez “en avoir sous le pied” sans trop savoir comment passer à la vitesse supérieure.

. Finir le développement, industrialiser et vendre vos innovations s’avère plus ardu que prévu.

. Votre offre est déjà sur le marché mais ses ventes sont faibles ou peu rentables.

. Vos projets sont en retard ou dépassent leur budget.

. Vous peinez à ordonner vos nombreux chantiers.



Qu'apportons innotelos ?

Nous élaborons, avec vous, le cocktail personnalisé de vitamines adapté à votre situation.

. Vitamines V comme chaînes de Valeur

Trouver & atteindre des clients rentables, structurer vos canaux d’accès, imaginer des partenariats, jouer avec la prescription...

. Vitamines P comme Projets

Miser sur la motivation et l’auto-organisation de votre équipe, fiabiliser délais et performances, accueillir l’incertitude avec agilité...

. Vitamines E comme Efficacité

Accroître la rentabilité de votre grille de prix, maîtriser vos coûts & investissements, segmenter votre offre vis à vis de vos clients et accès, améliorer votre positionnement...



Ensuite, nous épaulons votre équipe pour qu'elle mette en oeuvre ce mélange vitaminé.



Comment ?

. Vitamine E comme Expertise & Expérience, 2 x 35 ans de passion et d’actions pour l’innovation

. Vitamines C comme Compréhension de vos offres, clients, équipes, entreprises, environnements, contraintes...

. Vitamines M comme Multi, multi-compétences, multi-culturel, multi-national, multi-générations…



Et bien sur, beaucoup de vitamines S comme Sourires



Pour découvrir votre cocktail personnalisé de vitamines, merci de contacter innotelos.

didier@innotelos.com +33 660 568 260

www.innotelos.com

Grenoble - France



