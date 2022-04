Curieuse et enthousiaste, j'aime découvrir des textes qui m'emportent et m'ouvrent au monde.

Polyvalente, je m'intéresse autant au travail éditorial qu'à ce qui l'entoure et permet au texte de rencontrer ses lecteurs : promotion, stratégies de commercialisation et rencontres humaines.





Mes compétences :

Édition

Littérature