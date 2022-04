Hien LE VAN

Formation des Grandes Ecoles (INPG – IEG)



32 Années d'Expérience des Projets Internationaux de Centrales Electriques :

- depuis 2014 : Consultant et Spécialiste des projets sur le Marché Algérien

- 3 Années de Management de Contrats en Algérie sur de 5 grands projets en Consortium de plusieurs centaines de Millions USD chacun à 2 Milliards USD.

- 3 Années de Management de Projets de centrales au Nigéria (Contrats 130 MUSD et 45 MUSD)

- 10 Années de Jeux de Barres (IPB), Expert Technique

- 10 Années de Système de Contrôle-Commande (Alstom P320)

- 5 Années d'Ingénie Electrique, spécialiste électrique de dimensionnement des équipements MT et HT.



En 1987, je fais partie de l'équipe à l'origine de la conception et du développement technique du système P320 Alstom, ensuite de son développement commercial pendant 10 ans.



Ensuite, la combinaison de mes compétences techniques de spécialiste électrique et de management de projets est un des atouts majeurs pour le développement technique et commercial des produits de Jeux de Barres (IPB), ce qui avait permis au département des IPB d’Alstom de devenir le leader mondial des IPB durant ma présence de 1987 à 2007.



De 2007 à 2010, j'ai dirigé la réalisation de 2 grands projets de centrales électriques de General Electric au Nigéria (montant d'affaires : 130 Millions USD et 45 Millions USD) à la satisfaction du Top Management de GE et de mes Clients qui avait signé un autre contrat dans les 6 mois suivants.



De 2010 à 2014, j'ai occupé la fonction de management de grands contrats de General Electric (de plusieurs centaines de Millions USD chacun, à 2 Milliards USD) en Algérie, reportant aux directeurs de projets et aux comités de pilotage de grands projets.



Maintenant je propose mes services de consultant et de management de projets internationaux aux entreprises travaillant à l'Export dans le secteur Energie et Oil and Gas, spécialement pour des projets en Algérie.



Mes compétences :

Centrales électriques

Consulting

Electrical

Electrical engineering

Électrique

Energie

Energy

Engineering

Gas Turbine

Hydraulique

Ingénierie

Ingénierie électrique

Management

Management consulting

Management de projets

Manager

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Nucléaire

Nuclear

Oil and gas

power plant

Power Plants

Turbine