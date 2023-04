Didier COLLAS

Je suis le responsable du Business development des produits logiciels Wonderware chez Invensys sur le secteur Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Je gère une équipe de 5 personnes en charge des OEM, Intégrateurs Systèmes, gestion des produits (retour vers le développement et promotion des nouveaux produits) certains marchés verticaux comme Smart Cities, Facility Management (GTC) et gestion des aéroports et enfin contrats de support.



J'étais avant cela spécialiste MES (Manufacturing Execution Systems) depuis plus de 15 ans sur différentes fonctions : j'ai participé à la vente de ce type de solutions en France, puis en EMEA (Europe, Afrique, Moyen-Orient) chez divers comptes de l'agroalimentaire, de l'automobile, de l'assemblage électronique (téléphones portables), de la sidérurgie. J'étais particulièrement impliqué dans la gestion de performance des équipements (arrêts, TRS, maintenance conditionnelle), la traçabilité, l'intégration ERP (S95, Business Process integration). J'ai dirigé une équipe internationale distribuée de 5 architectes solutions (ingénieurs d'application) en Europe, intervenant en avant vente sur les projets complexes.



Avant cela, j'ai été chef de projet puis ingénieur d'affaires en systèmes industriels temps réel pendant 17 ans chez différents intégrateurs (Alcatel, Cegelec). J'ai également géré une équipe R&D en analyse d'alarmes et modélisation de procédé pour le diagnostic d'incidents.



Je parle couramment l'Anglais (langue utilisée au quotidien) et participe régulièrement à des conférences de présentations en Anglais de nos offres sur le territoire EMEA.



Mes compétences :

Agroalimentaire

MES

IHM

Operation Management

Manufacturing Execution System

ERP

Intelligence artificielle IA

Realité augmentée

Scada

Innovation

Conférencier

Team Building and Leadership