Ma mission est de vous conseiller sur la réalisation de votre projet d'aménagement de bureaux, vous aider à choisir et à implanter votre mobilier pour créer un espace agréable, convivial, qui privilégie la communication et le bien-être.

Je suis particulièrement sensible à l'ergonomie du poste de travail qui s'oriente désormais vers l'acoustique, la lumière et la décontamination de l'air (élimination des odeurs, micro-organismes, virus, bactéries, moisissures, polluants chimiques).

J’apprécie la collaboration avec les cabinets d'architectes et les bureaux d’études pour l’implantation des postes de travail de leurs clients.

N’hésitez pas à me contacter pour tous vos projets : Banque d'accueil, Bureaux d'opérateurs, Bureaux de direction, Salle de réunion, Sièges de bureau ergonomiques, Vestiaires, Classement.

Nous avons également des solutions pour les centres de pilotage, centre de télésurveillance, salle de marché...



Venez visiter notre site internet :



0619450978

didier.perrin@apsi-groupe.fr





Mes compétences :

Ecoute

Négociation commerciale

Conseil aux entreprises

Réactivité

Dynamisme

Agencement