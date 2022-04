Sylvain MASSON

J'ai repris MASSON AGENCEMENT en 2003, une entreprise familiale depuis 1933.

Nous sommes spécialisés dans la menuiserie et l'agencement d'espaces pour les professionnels et les particuliers.

Nous disposons d'un atelier de fabrication et d'une équipe de pose afin de traiter les projets dans leur intégralité.



MASSON AGENCEMENT se différencie par :

- un bureau d’étude 3D intégré

- un parc machine performant avec CN

- une forte flexibilité dans les formes et les matériaux.



Nous travaillons essentiellement avec des architectes, décorateurs, designers...sur l'ensemble du territoire français et à l'export.



www.masson-agencement.com