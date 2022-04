Sylvain MASSON

47 ans, ingénieur de formation, j'ai été consultant en organisation et systèmes d'information chez KPMG entre 2000 et juin 2010.



J'ai créé la société Alevia en juin 2010 pour poursuivre mon métier de consultant. J'interviens principalement sur des missions nécessitant une bonne compréhension de l'environnement technique, des compétences en gestion de projet, souvent dans des situations organisationnelles et humaines complexes.



J'interviens également comme manager de transition (DSI) dans le cadre de refonte organisationnelle (alignement du SI sur un groupe international, externalisation...)



Je suis à l'écoute de toute opportunité me permettant de mettre mon expérience au service de projets d'envergure. Je peux évoluer dans un contexte international anglophone ou hispanique.



Mes compétences :

Schéma directeur

Systèmes d'information

DSI

Audit

Réseau

Gestion de projet

Distribution

Négoce Agricole