Didier PERRIN

Manager développeur- Produits et services de santé

- Direction Générale d'entreprises de 100 à 500 personnes;

- Fixation de la stratégie et conduite du développement;

- Build-up et intégration des acquisitions;

- Conseil en organisation des systèmes de santé : thèmes d'expertise : homecare, hospitalisation à domicile, Partenariats public/privé, Groupements de Coopération Sanitaire,relations ville/hôpital, optimisation des durées de séjour hospitaliers, coordination des sorties, télésanté

- Relations institutionnelles et lobbying;

- Gestion force de vente et politique commerciale dans un environnement de prescripteurs;

- DAF opérationnel et corporate, France et international;

- Consultant freelance en stratégie et organisation des systèmes de santé



Spécialisations : Entrepeneur en santé - Conseil en stratégie et organisation-

Direction Générale - Stratégie marketing et commerciale - Développement et acquisitions - Administration Finances



Mes compétences :

Santé

Management

Assurance maladie

Lobbying