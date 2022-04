Didier PERRIN

Je suis consultant en GPAO et plus généralement sur les ERP.

J'ai une quarantaine de mise en oeuvre à mon actif sur des projets de toute taille (1 utilisateur à 50 utilisateurs).

Je commercialise un ERP et j'assure son implantation dans des PME de la région Sud Ouest.

je travaille dans des secteurs d'activités très variés tels que l'aéronautique, le médicale, l'alimentaire, la plasturgie, l'électronique et la métallurgie. J'ai aussi quelques projets pour des sociétés de service.



Spécialisé dans la Gestion de production, j'ai étendu mes compétences à la gestion électronique de documents, la Business Intelligence et le développement d'outils périfériques aux ERP tel que la saisie de résultats de contrôle ou encore la gestion de stock par code barre.



Mes compétences :

ERP

GPAO

GED