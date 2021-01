Henri HIRSCH

Spécialiste de l’industrie pharmaceutique et de la santé au sens large: Marché des produits éthiques, semi-éthiques, OTC , Cosmétique, Homéopathie et Distribution. Expérience de l’assistance médicale à domicile, contribution à la création d’une start up.

Expérience acquise par formations théoriques, postes opérationnels et stratégiques.

Responsabilités dans les domaines de la Vente, du Marketing, de la Finance et des Directions Générales en laboratoires et société de services.



Atouts



Engagement professionnel : Loyauté, capacité de travail, disponibilité, énergie, communicateur



Dynamisme / Innovation : Leadership, proactivité, ouverture au changement



Respect des valeurs



Styles de Management *



Communication : Encourage la communication dans les équipes

Transparent dans ses décisions



Motivation : Fédération des équipes - Gestion de projets

Stimulation et reconnaissance des performances

Opinion de mes précédents supérieurs, collaborateurs et collègues : évaluation à 360 °



Mes compétences :

Vente

Santé

Création

Communication

Rigueur

Cosmétique

Pharmacie

Audit