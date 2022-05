Mon profil professionnel :



Économiste de formation (DEA Paris I Panthéon-Sorbonne, puis Universität Mannheim), mes choix personnels m'ont poussée à m’internationaliser (10 ans à l'étranger) et à me diversifier - Marketing, Corporate HR, Comp&Ben, communication interne et externe, traduction, trilingue français-anglais-allemand.



Mes univers d'origine sont la logistique, la chimie, l’informatique, la mode et la presse, et les sociétés du luxe et de la beauté depuis 2005.



Responsable stratégique, commerciale et opérationnelle des Services Multilingues de Beauty Words depuis 2005, je manage l'équipe de chefs de projets et le pool de freelances multilingues avec le souci du bien-être de mes collaborateurs internes et externes autant que de la rentabilité économique et de la qualité de service, répondant aux AO avec professionnalisme pour être une aide proactive et réelle dans le développement national et international de nos clients.

Tout veillant à accroître le CRM et le chiffre d'affaires aussi bien que la marge, dans le respect de la qualité des prestations au client et du développement durable, nous aidons nos clients axés Luxe et Beauté dans tous leurs besoins multilingues : adaptation des textes presse et des claims ou encore des notices, brochures conso, formation, site web ; interprétariat ; transcription ; assermentation ; étude sémantique, suivi des validations filiales, relectures BAT, sans oublier la PAO toutes langues. Les projets sont variés et la clientèle diversifiée ; travailler n’est vraiment pas synonyme d’ennui ! Et c'est tant mieux.



Je souhaite continuer d'offrir des prestations de qualité à nos clients d'hier et d'aujourd'hui, tout en développant le portefeuille clients pour leur faire profiter de notre offre de service sur-mesure, dans le respect de leurs contraintes évidemment.



A bientôt

Sandrine PETIT

www.beautywords.fr





Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Gestion de projets

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Gestion du stress

Organisation et stratégie

Luxe

International

Cosmétique

Gestion de projet