Anne DUPONT

Janvier 2022 Kaeness se positionne comme spécialiste de l'accessibilité pour le web et travaille lécoconception numérique dans un process d'amélioration continue.



Septembre 2015, c'est la rentrée ! Une bonne occasion de retrouver KAENESS et son équipe composée de Christophe Perrin et Sandra Hurteau. Stratégie Web et intranet, Newsletter, réseaux sociaux... Le digital au service de la communication d'entreprise, simplicité et transparence.



Février 2014, je rejoins GLOBALIS la seule entreprise française dédiée au digital 100% PHP. J'y retrouve un esprit de service de proximité et une exigence du travail bien fait, valeurs essentielles dans le monde du travail aujourd'hui.



2012, KIOWA rejoint le groupe de communication R9.



En 1996, je crée l'agence interactive KIOWA avec Christophe PERRIN. Spécialisée dans les technologies de l'information, KIOWA est une agence de communication globale. Au fil du temps, nous montons un réseau de professionnels aux savoir-faire multiples : web, print, vidéo, communication événementielle, accompagnement e-marketing...



1994-1995, responsable commerciale de CAP SYNTHESE société de création d'image de synthèse pour l'industrie - Prototypage virtuel, animations 3D, Scénario de borne interactive - Secteurs Automobile, Aviation, Pharmaceutique, Architecture...



1994 : Dessins animés traditionnels et numériques chez ANCOR



Mes compétences :

responsable commerciale communication, suivi de projet pour le Web :

- Communication et Design graphique

- Internet / Intranet

- Réseaux sociaux

- Identité de marque