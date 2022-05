Bonjour, je suis Philippe Diakité, consultant en stratégie digitale et ergonomie. Depuis près de 15 ans, je travaille dans le monde digital à la conception d’interface entre les consommateurs et les marques, afin de rendre la relation par l’écran plus utile, efficace et séduisante.



Je travaille pour tous les supports numériques (web, mobile, bornes interactives, iTV ...) et toutes sortes de projets (site de marque, service web, application web, kiosque d'information, ...).



Depuis le début de mes études universitaires en informatique et multimédia (à l'Université Paris 8), j'ai été absolument convaincu que les utilisateurs devaient être placés au centre de l’attention des concepteurs. C'est pourquoi j'ai parallèlement complété ma formation par des cours de psycho-sociologie et de psychologie cognitive (toujours à l'Université Paris 8) et, comme autodidacte, par la lecture et l’analyse des recherches académiques, surtout américaines, dans le domaine de l'ergonomie informatique et des interfaces multimédia.



N’hésitez pas à me contacter !



Mon portfolio : http://www.digital-ux.fr



Mes compétences :

Ergonomie