Delphine BALLE

Cumulant plusieurs années passés dans les médias, la culture et l'innovation,

je suis passionnée par la valorisation digitale des contenus des entreprises ou institutions (métiers, ressources éditées, fonds patrimoniaux ou archives, ...).



J'utilise l'ensemble des outils de l'UX pour :

- Faire émerger collectivement des axes de stratégie digitale

- Obtenir une vision lucide des acquis de l'entreprise (inventaires des ressources, Eco-systeme)

- Structurer/distribuer l'information tout au long des parcours client

- Valoriser les fonds patrimoniaux de l'entreprise (sémantique, mise en scène, intelligence liée aux données)

- Améliorer les interfaces, les scénarii de navigation

- Repérer et faire participer les communautés d'intérêt



Je considère avec attention les freins culturels, politiques ou financiers, l'état du savoir des équipes, les volontés d’intégrer les savoir-faire ou de tout externaliser.



Alors, j'anime des ateliers, je conseille, je décris, je scénarise, je fais réaliser, je recette et je forme les équipes.



Parallèlement : Intervenante "Process UX et architecture de l'information" en Master UX à l'ECV digital.



Missions récentes:

-- INPI (Institut national de la Propriété Industrielle) --

-- Air France / KLM pour RAPP France

-- PSA/Citroen pour Isobar

-- Gouvernement.fr pour Isobar



Mes compétences :

User eXperience

Reccueil expérience métier

Conduite de projet

Archirecture de l'information