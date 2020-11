Frédéric BORNACHOT

Leader Digital Experience Design & Growth Marketing

Problem solver - Business minded - Team player - Manager bienveillant



Principales expertises

- Manager la performance d'une équipe digitale

- Analyser des besoins métier et des parcours utilisateurs

- Élaborer une vision stratégique et définir une roadmap projets

- Formaliser des user stories et initialiser un backlog fonctionnel

- Piloter la conception, le prototypage et les tests utilisateurs

- Accompagner le changement et l’amélioration continue

- Coordonner les campagnes de génération de trafic

- Faciliter la collaboration entre les métiers et l’IT



Mes compétences :

Advergaming

Conseil

Digital

Marketing

Communication

Direction de projet

Gestion de la relation client

Créativité

Management opérationnel

Account management

Management

Agile Scrum

Référencement internet

UX

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Webmarketing

User experience