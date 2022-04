Christophe BORNACHOT

En charge du pilotage de projets complexes dans le domaine des échanges B2B et de l'API Management au sein d'AXWAY (http://www.axway.com/ ), éditeur de logiciels, depuis 2017 je seconde le Directeur des Services Professionnels sur le management opérationnel d'une équipe de consultants spécialisés sur l'API en France.



Précédemment Responsable du Département Service Clients chez l'éditeur Business Document, fournisseur de solutions éditiques couvrant le cycle du vie du document (http://www.bdoc.com/ ).



Domaines de compétences: Conduite de projet, Management d'une équipe opérationnelle, Plateformes B2B dans le domaine des Financial Services Industries (SWIFT, EBICS, SEPA), Cycle de vie du document, Plateformes d'API Management.



Formation professionnelle :

- 2016 : PMI-PMP Certification Training (Actinuum)

- 2016 : Becoming a Trusted Advisor (trustedadvisor.com)

- 2014 : Risk Management for Projects (2 jours, Learning Tree)

- 2013 : ITIL Foundation Certification

- 2012 : Motivational Management (3 jours, Sopra Academy)

- 2011 : Annual Review (2 jours, Sopra Academy).

- 2010 : Nouvelles Technologies Informatiques, la synthèse (3 jours, Orsys).

- 2007 : Presales Approach (2 jours, Sopra Academy)

- 2006 : Etre Manager (3 jours, Scalenes, Elisabeth Lamiral).

- 2005 : Objectifs et évaluation de la performance (2 jours, ITAK Formation).

- 2005 : Motivation et développement des compétences (2 jours, ITAK Formation).

- 2005 : Nouvelles Technologies Informatiques, la synthèse (3 jours, Orsys).

- 2001 : Gestion des Projets Informatiques (3 jours, Cap Gemini Institut).



Langues :



- Anglais : Bilingue (langue de travail à Istanbul, projets à Londres et aux Etats-Unis).

- Allemand : Bases acquises (9 ans en milieu scolaire).

- Turc : Bases acquises, pratique quotidienne (1 an et demi à Istanbul).



Informatique :



- Systèmes : Windows, UNIX.

- Architectures : N-tiers, Client/Serveur.

- Langages : C/C++, Pascal (Borland Delphi 4), SQL, HTML, XML.

- Progiciels et outils : Axway Amplify (composants Gateway, Integrator, Sentinel, Interchange et solutions Financial Exchange et Track and Trace, API Management), HP Quality Center (Mercury TestDirector for Quality Center), IBM Rational ClearCase, Bdoc Suite (Business Document).

- Bureautique : Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint, Visio, Outlook, Project).

- Protocoles et formats d’échanges : PeSIT, EBICS, SWIFTNet FileAct / InterAct / FIN, CFONB, SEPA.



Mes compétences :

B2B

Conduite de projet

Cycle de vie

EAI

Ebics

International

Management

Management d'une équipe

SEPA

SWIFT

Gestion de projet