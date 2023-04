Anne DUPONT

Je suis actuellement responsable de la communication médias pour la marque Boulanger. Ma mission consiste à définir et construire les plans de communication en sélectionnant les moyens à mettre en place (quel média, à quel moment, quel contenu, quel investissement, quelle cible..). J'assure la coordination avec le réseau (122 magasins), contrôle les prises de parole, veille à la cohérence des contenus communiqués, et intervient dans la construction et le suivi des budgets.

Je travaille également sur d'autres missions tranverses en mode projet pour des sujets plus spécifiques nécessitant des renforts en communication.