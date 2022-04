Eléonore RAYMOND

#WeareaTalentCompany #ConnectingpeopletoWork



J’ai le privilège de grandir dans l’univers du recrutement depuis plus de 15 ans.



Après avoir occupé les fonctions de Recruteur, Sourceur et Consultante en cabinet de recrutement et en agence Emploi sur des marchés de spécialités. Je suis maintenant Manager d’un bureau 100% spécialisé sur les marchés de l’assurance.



J’anime au quotidien une équipe composée de recruteurs et Consultants Experts dans leur domaine.



J’accompagne les compagnies, courtiers, réseaux d’agents généraux, société d’expertise dans leurs projets de recrutement. Un projet de recrutement?

Je suis à votre écoute pour vous apporter une « solution sur mesure ».



J’interviens également sur le recrutements de profils Cadres (Managers et Commerciaux). Vous souhaitez échanger sur vos possibilités de carrière ? Les tendances du marché ?N’hésitez plus !



Au plaisir d’échanger !

A bientôt

Eléonore

Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Approche directe

Relation client

Travail temporaire ressources humaines

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux professionnels

Cabinet de recrutement

Sarbacane

E-sourcing

Conseil en recrutement

B2B

Prospection commerciale

Développement commercial

Négociation commerciale

