Isabelle RAYMOND

• 13 ans d’expérience dans les médias (presse écrite, télévision)

• 6 ans d’expérience en management d’équipe et planification de ressources

• 4 ans d’expérience en gestion de projet (programmes en direct et en différé pour la télévision)



Spécialiste de la gestion de projet et de la gestion de ressources complexes (shift, salariés/freelances), je sais m'appuyer sur mes compétences personnelles et les savoir-faire de mes collaborateurs pour mener à bien les missions qui me sont confiées et résoudre efficacement et rapidement les problèmes.

Les défis et les challenges constituent pour moi un important levier de motivation.



A l'écoute d'opportunités. Contactez-moi : iraymond.job@gmail.com



Mes compétences :

Sous-titrage SME

Autonomie

Réactivité

Travail en équipe

Prévision

Gestion de la formation

Gestion de projet

Rédaction

Recrutement

Planification

Contrôle qualité

Gestion de la production

MS Pack office

Gantter

Esprit d'équipe

Gestion clients

Microsoft Excel

Dynamisme

Esprit d'initiative