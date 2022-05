Sandrine PETIT

Diplômée d’un DESS en Ressources Humaines et management, issue du milieu de l’industrie où j'ai exercé différents postes dans le département des ressources humaines pendant 15 ans.



Apres un Master II en management des organisations sanitaires et sociales, mon intérêt se tourne vers le champ de l’action sociale et de la santé. En effet, j'ai souhaité plus que tout revenir à des fondamentaux du rapport à l’autre dans l’aide et le soutien.



Au sein de Mapad Santé depuis septembre 2013, je mets son expertise du management, de la qualité, des relations humaines et sociale au service des établissements dans le respect de la prise en charge de nos résidents en participant activement à la réussite des exploitations des Ehpad du groupe.





Mes compétences :

Ressources humaines