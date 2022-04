Hakim ABOUDA

EN RECHERCHE ACTIVE je suis donc ingénieur/analyste d'exploitation MVS avec de bonne notion UNIX

avec en plus une formation d' administrateur de base de données ORACLE vous pouvez me contacter je suis disponible et réactif pour tout poste en relation avec mes compétences et mobile sur toute la France



Mes compétences :

Production informatique

SQL

VSM

Control-M

Oracle

UNIX

PL/SQL

JCL

DB2

CICS/ESA

MVS

Microsoft Windows 9x

SDSF

Oracle 10G

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft DOS

Computer Associates Unicenter CA-7

VTAM

Microsoft Internet Explorer

DOS/VSE

VM

TCP/IP

Oracle PL/SQL

Novell Netware

Microsoft Windows NT

INTERPEL

IBM OS/2

HP OpenView

X25

WebSphere MQ

VSAM (Virtual Storage Access Method)

TWS

TSO > TSO ISPF

TOP

Sage Accounting Software

SQLOADER

SNA

SECRET

RACF

QMF

PC Hardware

NetBEUI

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

IPX/SPX

IMS

GCOS

FILE-AID

CFT

CA-Datacom

BIOS

Apple Mac

AIX UNIX

Conseil en recrutement

Communication