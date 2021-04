Franck FRANCK PIGNON (PIGNON)

Vous avez des produits à vendre et pour vous aider a bien les vendre, il vous faut un support de qualité. Pourquoi pas une accroche ou un slogan pour vous différencier de vos concurrents. Une documentation technique et/ou promotionnelle pour vanter les qualités, performances et atouts de vos produits.

Une mise en page attrayante et claire en plus peut également être le déclencheur de vente.

Prestations :

- Création de catalogues, programmes de fabrication, notices techniques et plaquettes de présentation produits.

- Recommandation/Suivi des impressions

- Mise en ligne de la documentation au format pdf ou dynamique

- Création de site Internet type plaquette ou catalogue

- Tout autre service pour la promotion de vos produits



En résumé :



Rédaction technique (français/anglais) :

Nous transformons votre langage technique en un outil de communication et marketing.



Web :

La création de vos sites avec les Logiciels Libres tels que WordPress, Joomla!, Prestashop ... vous garantit l'entière propriété de votre site Internet dont vous pouvez gérer le contenu.

ATTENTION : développement d'une plateforme de sites sous WordPress nous permettant de proposer des sites vitrines pour artisans, TPE, auto-entrepreneurs et commerces ayant peu de budget.



Print :

Votre communication visuelle doit être le vecteur de vos idées, vos concepts et de votre métier.



Mes compétences :

Rédacteur

Infographiste

PAO et mise en page

CMS Joomla

Wordpress

E-Commerce

Conception rédaction

Rédaction technique

Documentation technique

PAO

Site internet

Animation Flash

Publicité