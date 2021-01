Hervé RIVALLAND

PARCOURS :



Fort d'une vingtaine d'années d'expérience en marketing et communication B2B, j'ai créé et piloté la direction marketing et communication (15 personnes) du groupe DEMOS (formation, édition, recrutement, conseil) de 1987 à 2011, en contribuant fortement à son développement commercial [CA 1M€, 7 salariés en 1987 > CA 102 M€, 750 salariés en 2011] par l'élaboration d'une offre de services en phase avec les attentes du marché et d’une politique marketing et communication d'acquisition et de fidélisation de clientèle efficace.



J'ai ensuite participé au développement de l'offre RH et des partenariats chez VIAMETIERS, le 1er organisme de formation à proposer des stages clés en main de découverte de métiers pour adultes ayant un projet de reconversion professionnelle ou de mobilité interne/externe.



Apres avoir lancé la création de la STADE FRANCAIS PARIS ACADEMY, l'organisme de formation continue du Stade Français Paris (club de rugby du TOP14), j'ai rejoint en 2015, le Cned (86) pour piloter la direction commerciale et marketing et développer l'activité FPC avant de prendre la direction du site de formation de Vanves (92).



Depuis 2019, j'ai en charge le développement de l'AFT, association de promotion et de développement de la formation et de l'emploi dans le secteur du Transport et de la Logistique.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Conseil

Communication

CRM

Formation continue

ELearning

Formation à distance

Marketing Stratégique

Management de BU

Marketing Digital

Developpement Commercial

Enseignement Supérieur

Marketing B2C