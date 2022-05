Raphaëlle SAOUMA

J’ai commencé ma carrière chez Michelin en tant que chargée d’études statistiques. J’ai effectué plusieurs études sur la qualité des prévisions de vente.

J’ai ensuite mis en place un service de prévisions des ventes worldwide pour la ligne produit 2 roues (vélo, moto, scooter). En effet, les prévisions étaient remontées par les responsables commerciaux des différents pays et ajoutées pour donner les prévisions mondes et piloter les fabrications, ce qui impliquait un surstock permanent. J’ai travaillé sur 3 axes :

- l’organisation avec la mise en place d’une équipe de 4 personnes au siège et de correspondants dans chaque pays.

- Le processus avec un flux d’information partant de prévisions globalisées par zone géographiques, puis séparées par pays, analysées localement et reconsolidées.

- Les outils avec la mise en place d’un outil de calcul des prévisions au siège, à Clermont-Ferrand et dans les principaux pays.



Passionnée d’informatique, j’ai voulu travailler en SSII en temps que chef de projet Internet. Cette expérience ne fut pas concluante et j’ai décidé de revenir à la supply chain en intégrant la société DePuy.



J'ai commencé en tant que responsable logistique d'une équipe d’une trentaine de personnes. Je gérais l'organisation physique du stock, la préparation de commande, la réception de produits, les inventaires, les retours clients ainsi qu'un système de prêts de matériel. Cette fonction est plus opérationnelle mais aussi complémentaire de mon expérience chez Michelin.



Je suis ensuite passée responsable achats/supply/stocks. Je gère les achats et approvisionnements de produits finis, ainsi que les achats de services généraux. Je suis responsable des niveaux de stocks à la fois chez nos clients et dans notre entrepôt. Je veille aussi à minimiser les niveaux de rupture.



En parallèle, je gère des projets de centralisation de la distribution des produits sur un site européen. Une première phase a été passée avec succès en mars 2009. Une seconde phase est à venir en juillet, puis la 3ème et dernière phase en octobre 2009.



Mes compétences :

Achats

Logistique

Matériel médical

Médical

Orthopédie

Pharmacie

Supply chain