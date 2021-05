Jessé COURBIS

Je travaille pour la société AMBIANCE BUREAU depuis 2010. Nous sommes fabricant et spécialiste en aménagement de bureaux, ergonomie, acoustique, ...

Au sein du groupe, nous sommes environ 30 personnes avec des architectes d'intérieur, des dessinateurs/projeteurs, des responsables logistique, etc. et notre seul but est la satisfaction client. C'est pourquoi nous sommes très attachés aux services, réponse rapide dans les offres, les plans et le suivi des clients qui nous font confiance.



N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.arteck-design.fr



Mes compétences :

Suivi clientèle

Télémarketing

Négociation commerciale

Achats