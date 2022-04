Isabelle PRADIER

SA PRÉSENTATION



« Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes suivant le décor où nous vivons. Les choses qui arrivent ici seraient impossibles ailleurs, nous sommes les victimes des lieux. » de Minou Petrowski



Ayant fait mienne cette citation, la décoration intérieure me passionne à plus d'un titre.

C'est pourquoi, en qualité de décoratrice d'intérieur mon offre se veut résolument transversale et permet de donner vie à tout type de projet.

De composer des environnements adaptés aux besoins et aux goûts de chacun.



DOMAINES ET COMPÉTENCES

Aménagement intérieur de :

- espaces privés (maisons, lofts, appartements,…)

- espaces de vente,

- sièges de sociétés

- conception de stands

- réhabilitation - rénovation

casser, remodeler, cacher,

habiller un espace



ORGANISATION :

Je gère personnellement chaque projet à tous les stades de leur élaboration, depuis les premières esquisses (la conception- création) jusqu’à la réception des travaux.

J'ai envie de réaliser des projets qui ont du sens et offrir des solutions pragmatiques aux clients.



Mais mon passé professionnel est quelque peu atypique...

Après un diplôme Supérieur d'Arts Plastiques à Limoges, j'intègre la Société Maxime Pradier en Dordogne, où durant 3 ans je développe la commercialisation de luminaires extérieurs en aluminium injecté, sur un secteur de 11 départements.

Suite à cette expérience, et pour la même société, je me spécialise dans la communication et reprend une vie plus sédentaire durant 2 ans.



Parallèlement je crée une ligne de lampe en fer forgé que je propose aux boutiques de Décoration Bordelaises.



En 2003 une opportunité professionnelle se présente sur Nice j'intègre alors, l'équipe dirigeante de l'Agence ALPHAPRINT.

Société crée par Michel AVARGUES en 1998 dédiée à la réalisation graphique de documents d'entreprises.

J'ai donc eu l'opportunité de participer au développement de cette agence pub/graphisme/impression en pleine croissance.



Mes compétences :

Conception d'espace