Isabelle PRADIER

Correctrice professionnelle en langue française, je vous propose un service de relecture, de correction, de réécriture et de rédaction pour tous vos textes : manuscrits, plaquettes publicitaires, notices, documents d'entreprise, procès-verbaux, sites web, mémoires, thèses,...

Quel que soit votre domaine d’activité, je suis en mesure de vous apporter un savoir-faire qui fera de votre communication écrite un atout irréprochable et percutant. Les écrits destinés à vos prospects doivent, en effet, constituer un véritable impact, leur laissant une impression favorable et durable, une image positive et forte de votre entreprise.

J'effectue également des travaux de réécriture et de mise en pages sur demande afin de valoriser au mieux vos documents. Enfin, je rédige vos écrits pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Je me tiens donc à votre disposition en vue d’une éventuelle collaboration !



Mes compétences :

Correctrice

Rédaction

Réécriture

Rewriting

Mise en pages