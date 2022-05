Marina PECH

Pour consulter la version anglaise , merci de consulter le profil Linkedin

En recherche active, je souhaite à m'épanouir dans des projets logistiques alliant une matrice opérationnelle et une interactivité.

Mobile, je souhaite acquérir une expérience probante à l'étranger.



Ex sous-officier de l'Armée de l'Air, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans le domaine civil. Alternante, je travaille sur des projets logistiques dans le milieu aéronautique (amélioration continue). A cet effet, je poursuis un Master Mgmt de la Chaîne Logistique par alternance.

J'ai également travaillé au sein d'un détachement, et plus principalement dans l'optimisation de la satisfaction client.

Afin d'apporter une appréhension plus complète et rigoureuse des problématiques exposées, je suis également par correspondance et cours du soir un master en Conseil en organisation et Conduite du changement.

Par ailleurs, je travaille aussi en que consultante freelance ou volontaire pour d'autres projets.





Spécialisations : Logistique - Transport - Approvisionnement - Aéronautique - Mise en oeuvre opérationnelle et de soutien.



Mes compétences :

Géopolitique

Rédaction

Marketing

SAP

Communication

Organisation

Logistique

Transport Aérien

Journalisme

Aéronautique