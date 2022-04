Clément RIEU

J'occupe actuellement le poste de responsable des études économiques au siège de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM). Cette union fédère, à travers 19 syndicats régionaux, plus de 3 800 entreprises d'extraction, transformation des matériaux, et services connexes (entreprises indépendantes et grands groupes : Lafarge, Eurovia, Colas, Eiffage, Italcementi Group, Cemex...).



Mes missions actuelles:

- Suivi de la mise en œuvre des Schémas Départementaux et Régionaux des Carrières ainsi que toutes les dispositions des SDAGEs susceptibles d'avoir des incidences sur l'activité d'extraction des granulats dans l'ensemble des Bassins français.

-Représentant de la France à l'Union Européenne des Producteurs de Granulats (Commission économique, Bruxelles)

- Mise en place de nouveaux indicateurs macro-économiques et conjoncturels dans la filière matériaux de construction, assure des simulations économiques.

- Etudes conjoncturelles, sectorielles, coûts-bénéfices



Dans le cadre de mon doctorat en économie, mes recherches ont porté, sur les organismes de notation financière et extra-financière, l'investissement socialement responsable et ses gestionnaires de fonds. Mes travaux se sont plus particulièrement focalisé sur l'impact boursier de la notation sociétale et autres organismes extra-financiers sur le marché boursier français.



Parallèlement, je me suis passionné pour des problématiques comme le développement durable, la certification environnementale, la mise en place du bilan sociétal dans l'entreprise...



A ce propos, j'ai créé (fin octobre 2006) un blog sur le l'information environnementale et d'autres thématiques qui me sont chères. http://www.energies-news.com/



Dans le cadre de ma précédente activité de consultant - chargé de veille - intelligence économique, j'ai élaboré pour de grands groupes énergétiques des études de contexte (politique, économique, sociologique et médiatique) et des actions de veille stratégiques et concurrentielles. Ces études ont contribué par la suite à des actions de lobbying.



Mes compétences :

Bâtiment

Développement durable

Économétrie

Economie

Économiste

Energie

Environnement

Éthique

extraction

Finance

Intelligence économique

ISR

Reporting

Stratégie

Veille

Gestion de projet

Management