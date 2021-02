David LE CAM

COMPETENCES

► Management :

• Directeur programme infrastructure SI : 120 personnes = 5 dir. projet, 15 resp. chantier (23 M€; 2015 : 13 500 J/H)

• Directeur programme applicatif SI : 80 personnes = 20 chefs de projet de 5 MOA/MOE (2005 : 4,8 M€, 9 000 J/H)

• Responsable d’équipes projets : 15 personnes Métier / MOA, 10 personnes MOE applicative et infrastructure

► Gestion de projets (DP et CP) et organisateur (PMO) :

• Budget (budgété, atterrissage, consommé, réalisé, investissement), staffing (régie, sous-traitance, centre de service), communication (direction, client, sponsor, équipe), conduite du changement (communication et formation), animation comités (direction, sponsor, adhérence, pilotage), planification (GANTT / PERT)

• Méthode / Outil: Agile, Ariane, Test & learn, ITIL, MESARI, PDCA, COBIT, MS Project, Augeo IP

► Maîtrise d’ouvrage métier et systèmes d’information (MOA Banque et SI) :

• Recueil besoins client, cadrage, expression de besoin, cahier des charges, planification, spécifications fonctionnelles, cahier recette, jeux tests, intégration, industrialisation, déploiement, workflow (cash et Information)

• Méthode / Outil: UML, Cycle V, Scrum, CMMI, ISO 9001 à 4, Mantis, Test director, Sharepoint, Webex, Link, OCS

► Maitrise d’œuvre en systèmes d’information (MOE SI) :

• Gouvernance DSI, migrations Fusion/Acquisition, relocalisation infrastructure, audit IGL, analyse de risques sécurité, chiffrage, spécifications techniques, développement, tests unitaires, intégration, déploiement

• Méthode / Outil: OMT, Merise, Objet, SAM (SCCM, IEM, SUA), Workflow (Easyvista, JIRA, Service Now)

• Reporting: Cristal report, R&R, Report Smith, Quick report, BO, Brio, Visual Foxpro, SQL developer, PL/SQL

• Bases de données: Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server, Paradox, Interbase, Access, Middleware (Echange), DB2 (Site central/MVS/Cics/IMS), DBase, XBase, Siebel

• Programmation: HTML 4-5, XHtml, CSS 2-3, Java (J2EE), Delphi, Windev, Visual Basic, VBA, Access, PHP (WAMP), C, C++, Pascal, Clipper, Octopad, CAST, assembleurs Motorola et Intel



DOMAINES FONCTIONNELS

► Banque / Assurance :

• Crédit: Réglementation risques crédit et opérationnel Bâle 2, scoring crédit particuliers, entreprises et collectivités locales, rétrocession facturation partenaires, comptabilité (agrégation compte tiers, fusion comptable), instruction, gestion, reprise historique des prêts

• Asset Management / Epargne salariale: Pilotage d’opérations internationales grands comptes d’actionnariat salariés (augmentation de capital, introduction en bourse, levée de stock-options, dividendes, OST, PAGA, …)

• Moyens de paiement: Carte bancaire, prélèvement CFONB et SEPA, virement (SEPA et Target) et chèque

► Location Longue Durée de véhicules (LLD) :

• Commerce (Contrats VN / VO, Client / prospect, produit / fournisseur), Assurance (Perte financière),

• Comptabilité (Facturation, TVA, états de parc immobilisé, amortissements fiscaux et financiers),

• Contrôle de gestion (impayés, recouvrement, liste noire), Trésorerie (Crédit-bail mobilier, option achat).



Mes compétences :

Consultant

Conseil en management

Maîtrise d'ouvrage

Épargne salariale

Actionnariat salarié

Chef de projet

Asset management

Directeur de pôle

Location longue durée

Risque crédit

Maitrise d'oeuvre

Systèmes d'information

Conduite du changement

Ingénierie bancaire

Sybase

UML/OMT

Siebel

Microsoft Project

Microsoft Access

XHTML

XBase

WinDev

WAMP

Visual FoxPro

Visual Basic for Applications

Visual Basic

SQL

Personal Home Page

Pascal

PC Hardware

Oracle PL/SQL

Oracle

Natural Language Information Analysis Method (NIAM

MySQL

Motorola Hardware

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Mercury Interactive TestDirector

Mantis

MVS

MS Visual SourceSafe

Java 2 Enterprise Edition

Java

InterBase

ITIL

ISO 900X Standard

HTML

Delphi

DBase

DB2

Corel Paradox for Windows

Clipper

Change Management

Cash Management

Cascading Style Sheets

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C++

C Programming Language

Budgets

Audit

Asset Allocation