Marina PECH

Bonjour,



Soyez les bienvenus.



J'ai acquis des compétences diversifiées en management des risques dans des structures et secteurs différents (Banque, Télécommunications, Diplomatie) et en gestion de projets transversaux Groupe. Parallèlement, j'ai été chargée de l'animation d'une filière risque (actions de sensibilisation et formation) et ai managé des stagiaires.



Mon objectif est d'exercer le métier de risk manager en capitalisant sur une expérience multi-risques (crédit, opérationnel, pays) et en mettant au service d'une organisation mes aptitudes relationnelles et mes facultés de communication.



Mes compétences :

Risk management

Gestion de projets transversaux

Analyse de risque

Amélioration de process

Business continuity

Gestion de crise

Optimisation des process

Conseil en organisation