Carlos LADEIRA

Ingénieur chef de projet en optique et mécanique depuis plus de seize ans, je vous propose mes connaissances et mon expérience de la conception et du développement de produits, de la qualité et du management de projets dans le milieu industriel.

J'ai managé des équipes d’ingénieurs, j’ai géré les fournisseurs, les coordinations techniques et industrielles dans un contexte international.

J’ai travaillé dans de nombreux secteurs d’activités, comme l’automobile, l’aéronautique, la sécurité, l’armement, l’électronique ou la robotique, aussi bien dans des PME que des grands groupes.

Enfin mon expérience de consultant m’a permis d’être autonome, de facilement m’adapter, de travailler en équipe et d’être à l’écoute du client.



Mes compétences :

Optique

Gestion de projet

Conception mécanique

Management