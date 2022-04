Christophe CANTIN

J’ai construit mon parcours professionnel dans des environnements de production contraints et sécuritaires de grandes séries et dans des laboratoires de recherche. J’ai travaillé chez des fabricants de puces électroniques et de substrats ainsi que dans des laboratoires de recherche en nanotechnologies.

Le dénominateur commun de toutes mes expériences est la construction de la fiabilité des produits ou des procédés, l’amélioration continue de l’outil de fabrication ou d’inspection et le transfert des compétences. Je possède de solides connaissances des outils de résolution de problèmes, une forte expérience dans le management de projets techniques et dans l’encadrement des équipes de production





PROJET



Je suis à l’écoute d’opportunités professionnelles dans l’industrie ou dans des laboratoires au service de l'industrie. Je trouve mes motivations dans la construction, la sécurisation et l’optimisation des procédés de fabrication, dans l’amélioration continue des outils de production ou d’inspection, dans l’innovation, mais aussi dans l’écriture de documents qualité et la formation du personnel.





COMPETENCES



1. Développement de nouveaux procédés :



Evaluer les risques en amont (démarche type AMDEC), mettre au point et optimiser des procédés de fabrication, s'assurer de la compatibilité industrielle de tout nouveau procédé, participer à l'établissement des niveaux de référence des rendements des nouveaux produits, intégrer les résultats des analyses de défaillances dans les conclusions et les modèles



2. Pilotage de phases d’industrialisation de procédés ou de produits



Définir et stabiliser les flows de fabrication, réaliser et suivre la fabrication de produits, participer aux analyses de rendement au test paramétrique, défectivité sur les produits, mettre en œuvre des outils de suivi et d'analyse pour garantir la qualité des produits et l'adéquation des procédés, interagir avec les équipes sustaining, production, qualité pour valider les différentes étapes de mise en production des produits ou des procédés



3. Amélioration continue



Faire vivre les outils de suivi synthétique des rendements et les indicateurs associés, identifier et analyser les dérives, puis interpréter / exploiter les résultats en s'appuyant sur les spécialistes de chaque métier de l'entreprise, concourir activement à l'effort continu d'amélioration des rendements, assurer une veille bibliographique (publications, normes)



4. Communication



Rédiger les rapports de synthèse des expériences et études en cours, animer des réunions d’avancement des actions de progrès (8D), présenter et partager les résultats techniques (présentations client, publications, modules de formation), assurer l’interface avec le client, rechercher et évaluer de nouveaux partenaires potentiels (équipementiers, laboratoires, etc.)







FORMATION



2002 Master’s degree in Microelectronics Technology and Manufacturing Management / ENSPM

1997 Doctorat en Instrumentation et Mesures / CPMOH – CNRS 5798, URA 28, Section milieux denses et matériaux



Mes compétences :

Formateur

Demarrage usine

Management de projets

Amélioration continue

Métrologie

Production

Industrialisation