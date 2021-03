Rose-Marie MARCQ

Je suis responsable qualité et je suis en charge du traitement des plaintes clients.



Mon expérience en défectivité : qualité des produits en cours de fabrication par le biais d’équipement de métrologie d’inspection et revue de défaut m'a permis la maîtrise du processus de fabrication des différentes étapes de la micro électronique. J'utilise des différents outils statistiques.



Je suis auditeur interne pour STM et je suis qualifiée ISOTS et VDA pour les audits fournisseurs automobile.





J'ai été amenée à encadrer 4 ingénieurs et 30 techniciens de production, à faire les entretiens d'embauche et d’évaluation, la gestion de congés et de formation. Reconnue expert en défectivité pour la ligne 8 pouces en micro-électronique sur le site de Crolles (38). Animation de groupe de chantier lean.

Je suis en recherche active d'emploi sur CHAMBERY dans le secteur de l'énergie en industrie en tant que MANAGER ou dans un service ACHATS.



En parallèle, je suis aussi très impliquée dans la vie de l'entreprise de mon époux dans le BTP.

J'ai participé activement à la création de l'entreprise ( business plan, marketing, pub ).

Plus régulièrement, je suis en charge du suivi de la comptabilité, de l'analyse comptable avec établissement du bilan et comptes de résultats.



Plus récemment, j'ai participé activement aux appels d'offres (formation CAPEB), entretien d'embauche, contrats de travail et gestion de paie ( formation CAPEB ).



Actuellement, je suis en charge d'obtention de certifications pour l'entreprise (HANDIBAT et QUALIFELEC obtenues avec succès).

En 2015, j'ai crée ma propre entreprise de e-commerce de parfum de Grasse et cosmétiques naturels, avec un concept innovant, la vente d'eau de parfum en vrac, avec la possibilité de recharger son flacon à volonté.

Chez Rose et Parfum, on ne paie que le produit et pas le superflu : www.rose-et-parfum.com



Mes compétences :

Achats

Chef de projet

Electricité

Encadrement

Energie

Environnement

Éolien

Lean

Management

matériaux

Microélectronique

Nucléaire

Photovoltaïque

Production

Qualité