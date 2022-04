Fabienne PEROLINI

Rhodia, membre du groupe Solvay, est un chimiste de spécialités résolument engagé dans le développement durable. Leader dans ses métiers, la société met la recherche de l’excellence opérationnelle et sa capacité d’innovation au service de la performance de ses clients. Structuré autour de 11 Entreprises, Rhodia est le partenaire des grands acteurs des marchés de l’automobile, de l’électronique, de la parfumerie, de la santé, de la beauté, de la détergence, des produits industriels et de grande consommation. Rhodia a réalisé un Chiffre d’Affaires de 6,17 milliards d’euros en 2011 et emploie environ 14 250 personnes dans le monde.



Rejoindre Rhodia, c'est s'ouvrir aux métiers de la chimie : inventer, concevoir, industrialiser, marketer. De la recherche à la mise sur le marché, nos collaborateurs sont au coeur de cette dynamique : celle d'un groupe industriel en mouvement, leader dans ses métiers et engagé dans le développement durable.



Envie d'entreprendre?

Envie de partager notre ambition?

Rhodia, Groupe mondial de chimie, recrute: http://www.rhodia.com/fr/careers/



Mes compétences :

Automobile

Beauté

Chimie

Electronique

Grande Consommation

Parfumerie

Recrutement

Santé