Christelle ROCA-PRIEZ

Diplômée d’un double cursus en droit social ainsi qu’en management , et forte d’une expérience de près dix ans au sein d’une organisation professionnelle, j'ai su développer un sens du conseil, de l’appui juridique et une vision aiguisée du droit social au service de l’entreprise et des managers.



Active et entreprenante, je recherche le progrès, l’innovation et la créativité que j’ai pu exercer à travers mes différentes expériences professionnelles par la négociation avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, réfléchie et ouverte d’esprit, je recherche les contacts humains que j’ai pu apprécier dans le cadre de mon activité de conseil, d’animation de réunions ou encore lors de formations au droit social.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit social