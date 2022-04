Anne-Lyse GRANCIER

Les délégués du Préfet mobilisent et renforcent les dispositifs existants dans les quartiers prioritaires, qu’il s’agisse des dispositifs de la politique de la ville ou des politiques de droit commun de l’État, en veillant tout particulièrement à leurcohérence et à leur dimension interministérielle ; pour ce faire, le délégué du préfet doit s’emparer concrètement des dossiers, conduire, lorsque c’est nécessaire, un travail d’ingénierie de projet, prendre des initiatives pour faire évoluer les situations figées, faire des propositions pour adapter les dispositifs au territoire dans lequel il intervient.

D’autre part, les délégués synthétisent des informations, très souvent disparates ou ignorées des institutions, en vue d’éclairer la décision publique et de donner du sens à l’action, en faisant remonter des éléments factuels concernant le quartier, en vérifiant la pertinence des actions, en produisant des analyses et en formulant des appréciations allant au-delà des seuls indicateurs d’évaluation techniques, en repérant les personnes clefs et les actions remarquables.



