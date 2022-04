Isabelle POILLY

Mon CV ci dessous est la preuve de ma grande adaptabilité : reprise avec succès de mes études en CIF



2008: Master Génie de l'Environnement et Industrie (2ème année)

IUP Génie de l'Environnement - Université PARIS 7

---> Etude de cas : Filière de Gestion et de traitement de papier dans les écoles primaires de la ville de Paris

---> Stage de 1ère année: Gestion de la co-activité et réalisation de Plans de Prévention

---> Etude de cas: Réalisation d'un système expert d'aide à l'évaluation du risque Légionnelle



2005: Licence de Sciences Sanitaires et Sociales

CNED / Ecole de Santé Publique - Faculté de Médecine de NANCY

---> Rapport d’études : Etude sur la lutte contre le risque nosocomial: Etat des lieux en 2005



1999: Certificat de Capacité à effectuer les Prélèvements Sanguins

(DDASS de l'Essonne)



1998: BTS Analyses Biologiques

Ecole Nationale de Chimie, Physique, Biologie - PARIS 13ème



1996: Baccalauréat S.T.L. Biochimie - Génie Biologique

Ecole Nationale de Chimie, Physique, Biologie - PARIS 13ème



CONNAISSANCES

-Anglais, Notions d’Espagnol, d’Italien, de Portugais

-WINDOWS 2000/XP, MS Office, LINUX, OpenOffice, LaTeX, Prolam, BioSystem, Système expert, SIG



Mes compétences :

HSE

Enseignement

GESTION DES RISQUES

QUALITÉ

QHSE

METHODES

ENVIRONNEMENT

GESTION DE PROJETS

Chimie analytique

Communication

Social

Informatique

Management