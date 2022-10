Nathalie BAILLET

Docteur Ingénieur en Matériaux, j'ai 17 ans d'expériences dont 8 en micro-électronique et 2 dans la batterie pour le véhicule électrique.



Après ma thèse sur les combustibles nucléaires, j'ai effectué une reconversion vers la micro-élecronique en mettant en avant mes compétences en caractérisation des matériaux.

J'ai ainsi eu l'opportunité de participer à la mise en place d'une ligne pilote 300mm en micro-électronique en sélectionnant et mettant en production des équipements de production et de caractérisation.



J'ai effectué une reconversion vers les énergies renouvelables au sein d'une PME qui conçoit et installe des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques pour les particuliers et les grands comptes. Cette courte expérience m'a montré l'importance que j'apporte aux valeurs véhiculées par l'entreprise à laquelle j'appartiens.



Le domaine technique est aussi un élément essentiel. Mon expérience au sein de Trixell a montré ma capacité d'adaptation à une nouvelle entreprise ainsi qu'au milieu du paramédical, dans différents services de la direction industrielle.



Rentrée au CEA en juin 2010 pour la mise en place d'équipement pour une ligne pilote de fabrication de cellules pour la batterie de véhicules électriques, je fait aujourd'hui le suivi des équipements de contrôles du produit sur la ligne de production au sein de la même équipe.



Mes compétences :

Anglais

ANGLAIS TECHNIQUE

Énergies renouvelables

génie des matériaux

Gestion de projets

Ingénieur R&D

matériaux

Technique